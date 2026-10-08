En diálogo con el equipo de Red Panorama, Sergio Vancolli, encargado del área de Servicios Nº 2 de Villa Argentina, explicó la situación registrada en la intersección de Florentina Rosa y Campaña del Desierto, donde se detectó un hundimiento sobre la bicisenda. El funcionario señaló que el lugar fue recorrido durante la jornada y que se adoptaron medidas preventivas.

El reclamo había llegado a Red Panorama durante los últimos días a través de una oyente, vecina de esa cuadra, quien había advertido sobre los hundimientos registrados en el sector. A partir de esta situación, se consultó al área municipal para conocer el estado del lugar y las acciones previstas.

Según indicó Vancolli, el socavamiento se habría producido luego de los trabajos realizados en profundidad para la instalación de gas. “Cuando hacen los canales en profundidad, después va el rellenado y eso, cuando hay lluvias generalmente se va descalzando”, explicó.

Ante esta situación, el personal colocó cinta de señalización y elementos de advertencia para evitar inconvenientes durante la circulación. Vancolli recomendó transitar con precaución, especialmente por el sector norte de la esquina, donde se encontraría el mayor hundimiento.

El encargado también señaló que, en principio, el sector sur de la vereda podía utilizarse, aunque durante la entrevista recibió un aviso que advertía sobre un posible desplazamiento de tierra en ese lugar. Por este motivo, aseguró que volverían a verificar las condiciones y que, si existiera algún riesgo, podrían disponer el corte preventivo de la arteria.

La intención del área sería intervenir nuevamente durante la jornada siguiente, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. “Lo que tenemos que esperar es que mañana nos acompañe un poco, que deje de llover”, sostuvo Vancolli, quien anticipó que se llevaría material para volver a cubrir el sector afectado.

Por otra parte, Vancolli indicó que los equipos municipales continuaban recorriendo distintos sectores de Villa Argentina y controlando desagües y bocas de tormenta.

También explicó que quienes necesiten bolsas de arena pueden comunicarse con el área de Servicios a los teléfonos 456430 o 456420 para solicitar asistencia.