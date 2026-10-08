Durante la mañana de hoy, y través de distintos mensajes y llamados de oyentes, Red Panorama recibió información vinculada con un supuesto desorden interno entre la Administración Nacional de Aviación Civil, o ANAC, y el Aeródromo de Marcos Juárez.

Los trascendidos hacen referencia a diferentes situaciones que estarían generando preocupación entre personas relacionadas con la actividad aeronáutica local.

Uno de los episodios mencionados estaría relacionado con un superior del aeródromo que, luego de un supuesto comentario realizado a un trabajador del lugar, habría sido degradado de categoría. Según las versiones recibidas, esta situación habría generado malestar y podría formar parte de una serie de decisiones internas que estarían siendo cuestionadas.

Otro de los puntos que habría generado interrogantes estaría relacionado con la posible incorporación de una joven de 24 años para cubrir este directivo, que según los trascendidos, sería de apellido Capomassi y oriunda de Leones. También habría circulado la versión de que su padre actualmente estaría trabajando dentro de ANAC, mientras que la joven sería abogada y tendría una presunta vinculación política con sectores relacionados con La Cámpora.

En ese sentido, los rumores recibidos señalarían que la eventual incorporación se produciría pese a que la joven no contaría, según esas versiones, con formación específica vinculada a la actividad aeronáutica.

Los oyentes también plantearon interrogantes respecto de su preparación para desempeñar determinadas funciones dentro del ámbito del aeródromo.

Entre los mensajes recibidos también se habría mencionado un supuesto inconveniente relacionado con las comunicaciones por radio. Según una de las versiones, Capomassi habría sido puesta a prueba con la tarea de enviar coordenadas a los pilotos y códigos, los cuales realizó de manera errónea debido a su falta de conocimientos.

Por otra parte, otros de los trascendidos que están en el ojo de la polémica giran en torno a una reunión con personas vinculadas a la Escuela de Aviación Falconer y a un supuesto proceso de licitación que podría afectar al espacio utilizado por el Aeroclub.

De acuerdo con los comentarios, ese terreno permitiría generar recursos destinados al mantenimiento de las aeronaves, por lo que una modificación en las condiciones de utilización podría generar preocupación.

Finalmente, otro de los reclamos estaría relacionado con el valor abonado por el uso del terreno. Los oyentes señalarían que durante años se habría pagado un canon anual de aproximadamente 2.000 pesos, que no habría sido actualizado, mientras que recientemente se habría planteado un monto cercano a los 3 millones de pesos.

En paralelo, los rumores hablarían de una posible desvinculación de autoridades importantes, aunque hasta el momento no habría confirmaciones oficiales sobre estas versiones.