En diálogo con el equipo de Red Panorama, Santiago Lambertucci explicó que el Concejo Deliberante de Marcos Juárez autorizó por unanimidad la colocación de una placa en homenaje al expresidente Néstor Kirchner.

La solicitud fue presentada por tres vecinos de la ciudad que habían colocado originalmente la placa como recordatorio por el aniversario de su fallecimiento.

Según detalló Lambertucci, los autores de la placa solicitaron formalmente su devolución y autorización para volver a instalarla en un espacio público. El Concejo Deliberante trató el pedido y resolvió que sea colocada en la Plazoleta de la Memoria, decisión con la que los solicitantes estuvieron de acuerdo.

El abogado aclaró que la placa homenaje no es la misma que identificaba a la plaza ubicada frente a la Terminal de Ómnibus con el nombre de Néstor Kirchner. En ese sentido, explicó que se trata de dos elementos diferentes y que la placa vinculada a la denominación del espacio público correspondía al municipio.

La aclaración surge luego de las distintas discusiones vinculadas al nombre de la plaza y a la iniciativa popular que impulsó su modificación. Lambertucci consideró que volver a instalar el debate sobre la denominación del espacio no resulta conveniente y sostuvo que no debería transformarse en una nueva disputa política.

“No tiene sentido alimentar la disputa que se critica. Me parece que ahora volver a cambiar el nombre tampoco tiene sentido”, expresó. Además, cuestionó que este tipo de discusiones ocupen la agenda cuando existen otras problemáticas de la ciudad que requieren atención.

En ese sentido, Lambertucci sostuvo que las diferencias políticas en torno a los nombres de los espacios públicos no deberían profundizar enfrentamientos entre los vecinos. “Me parece que son discusiones que no nos llevan a nada. Tenemos que preocuparnos por otros temas de la ciudad que afectan mucho más a la gente”, afirmó.

Por último, destacó el valor de la iniciativa popular como herramienta de participación ciudadana, más allá de las diferencias que puedan existir respecto de cada propuesta. “Es interesante que la sociedad pueda participar”, señaló, al considerar que este mecanismo permite incorporar a la discusión pública temas que muchas veces la política no alcanza a observar.