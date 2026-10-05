El abogado del Club San Martín, Gabriel Lescano, respondió a los dichos realizados por el damnificado de apellido Lucero y explicó la postura de la institución frente al reclamo iniciado tras el accidente ocurrido en la cancha de bochas.

En ese sentido, y en diálogo con el equipo de Red Panorama, señaló que el conflicto se originó a partir de una acción judicial y remarcó que el club contaba con un seguro para este tipo de situaciones.

Lescano explicó que el accidente ocurrió cuando Lucero se encontraba en el sector de bochas y, según los relatos incorporados al caso, una bocha impactó contra otra y terminó golpeándolo. “Inmediatamente se llamó al servicio médico que tiene contratado el club, se lo trasladó hasta el hospital”, sostuvo el abogado, quien agregó que posteriormente comenzaron las presentaciones de documentación ante la compañía aseguradora.

Según relató, desde el club se le indicó a Lucero que debía presentar estudios, gastos e indicaciones médicas ante el seguro. Incluso, señaló que se reunió con el damnificado y su abogado para explicarles el procedimiento. “Hay un seguro que interviene, el seguro nos va dando los pasos de qué es lo que se debe ir presentando”, afirmó Lescano, quien aseguró que luego la compañía tomó intervención directa en las negociaciones.

El abogado indicó que posteriormente llegó una demanda contra San Martín por una suma de 48 millones de pesos, junto con un pedido de embargo preventivo sobre las cuentas de la institución por 20 millones. Explicó que el embargo afectó la cuenta principal del club, utilizada para el pago de docentes, profesores y otros gastos, por lo que solicitaron sustituirlo por un inmueble.

“Ofrecimos un terreno que vale más, para que se trabe embargo por los 20 millones”, detalló Lescano. Según explicó, la parte actora se opuso inicialmente a la sustitución y el planteo debió ser resuelto por el juez interviniente. Finalmente, luego de cumplirse los plazos procesales, se ordenó levantar el embargo sobre la cuenta y trasladarlo al inmueble ofrecido como garantía.

Respecto del proceso judicial, Lescano aclaró que San Martín continúa siendo parte de la demanda, aunque actualmente es representado por el estudio jurídico contratado por el seguro. Explicó que, si eventualmente la Justicia determina una indemnización a favor de Lucero, será la aseguradora la que deberá responder de acuerdo con la cobertura. Además, señaló que el proceso todavía permite una instancia de conciliación entre las partes.

Por último, el abogado negó que el club haya impedido el ingreso de Lucero a sus instalaciones y atribuyó lo ocurrido a una confusión con el personal de seguridad. También confirmó que el embargo sobre la cuenta ya fue cancelado: “Se libró el oficio de parte del tribunal al Banco Macro ordenando la cancelación”. Lescano sostuvo que la institución realizó las intervenciones que correspondían y que buscaba llevar tranquilidad a sus socios.