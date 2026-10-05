Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 11:45 horas, personal policial de Alejo Ledesma comenzó con un operativo por una denuncia por amenazas con un arma.

Según lo testificado por un masculino menor de edad, durante la noche anterior estaba con su grupo de amigos en la plaza, cuando quisieron jugarle una broma a uno de ellos y le escondieron la llave del vehículo en el que se transportaba.

Al no recibir respuesta de donde estaba, el adolescente se retiró del lugar enojado y volvió a los pocos minutos a amenazarlos con una escopeta doble caño. Rápidamente le devolvieron la llave y se retiró en su vehículo.

Por ello, el sábado la policía realizó una serie de operativos, entre ellos un allanamiento en calle General Paz, donde reside el sospechoso, el cual tuvo resultado positivo.

Los uniformados secuestraron el arma que habría utilizado para agredir, pero no quedó detenido.