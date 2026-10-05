En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles sobre las dos salidas casi en simultáneo ocurridas ayer.

Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 18:30 horas, el cuerpo bomberil recibió un llamado de emergencia por un accidente ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 433, entre Marcos Juárez y General Roca.

Allí, dos mujeres oriundas de Roca, que se dirigían hacia su localidad en motocicleta, sufrieron un vuelco en solitario. Según lo comentado por Lerda, habrían reventado una de sus ruedas al momento de sufrir el siniestro.

Al llegar los bomberos, las damnificadas habrían sufrido diversos tipos de heridas. Una de ellas tenía traumatismos en una de sus piernas y manos, mientras que la otra, que testificó haber caído sobre la vegetación de la banquina, no tuvo lesiones graves.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Abel Ayerza para que se realicen los chequeos correspondientes.