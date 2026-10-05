Marcos Juàrez: FPA detuvo a un delivery narco con pedido de captura por comercializaciòn de estupefacientes.

Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotràfico procedieron a la detenciòn de un Hombre mayor de edad, quien contaba con pedido de captura vigente por parte de la Fiscalìa del Fuero de Lucha contra el Narcotràfico de la ciudad de Marcos Juàrez.

El procedimiento tuvo lugar sobre la intersecciòn de las calles General Paz y San Juan de la ciudad de Marcos Juàrez.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensiòn del sujeto sobre quien recaìa la orden de detenciòn por comercializar estupefacientes bajo la modalidad delivery.

Cabe destacar que el detenido se encontraba relacionado con un operativo llevado a cabo por la Fuerza el pasado 5 de Julio del corriente año.

En dicho ocasiòn, se cerraron cuatro Puntos de venta de drogas y se secuestraron varias dosis de cocaìna y marihuana. $ 1350700, dos motocicletas, dos balanzas digitales y elementos de interès para la causa.

Por disposiciòn de la Fiscalìa interviniente, el imputado quedò a disposiciòn de la autoridad judicial competente de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.