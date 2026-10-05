Durante la mañana de hoy la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer el balance de los últimos años, donde se concretaron más de 500 terrenos con algunos servicios incluidos.

Los lotes son 567 y están distribuidos entre los barrios Las Lomas, Don Vicente, Palo Negro, Margarita, Don Julio, La Sebastiana y Los Primos. Los mismos cuentan con las obras de agua, cloacas, cordón cuneta, electrificación y vía blanca. Estos dan un total de 70 hectáreas.

Desde la Municipalidad recordaron que estos proyectos comenzaron en 2023 y que “permiten ampliar las oportunidades habitacionales”.

Por otro lado, la intendente Sara Majorel reconoció: “Esta gestión respondió a la demanda de vivienda de nuestros vecinos”. Además dijo: “No nos retiramos, nosotros nos acercamos a las familias y les respondimos por encima de las metas”.