En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayores detalles sobre el estado de salud de los ingresados.

Durante el fin de semana, además de los damnificados por los diversos accidentes, entró de urgencia un pequeño de 10 años quien aparentemente habría tomado un líquido corrosivo.

Según lo comentado por el doctor, el menor tenía lesiones en su esófago y estómago. Le colocaron la sonda correspondiente pero, al tener vómitos con sangre, fue derivado de manera inmediata al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

Además, por lo que pudo explicar Sicardi, desconocen cuál fue el líquido que ingirió, pero nunca perdió el conocimiento. Actualmente se encuentra internado en la capital provincial a la espera de su evolución.