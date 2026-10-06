Los reclamos de oyentes de Red Panorama volvieron a poner el foco en la presencia de vendedores ambulantes en distintos barrios de Marcos Juárez. En esta oportunidad, una vecina del barrio Noroeste advirtió que durante dos jornadas consecutivas personas que se movilizaban en una trafic recorrieron viviendas ofreciendo productos y golpeando timbres para ingresar a los domicilios.

A partir de esta situación, el coordinador del área de Tránsito Municipal, Horacio Belli, explicó al equipo de Panorama cómo se interviene frente a estos casos y recordó el canal disponible para realizar denuncias. El funcionario señaló que los inspectores detectan vendedores ambulantes de manera frecuente, principalmente en los cuatro accesos a la ciudad.

Belli explicó que los controles se realizan dos o tres veces por semana y que, cuando se identifica a estas personas, se las acompaña hasta la ruta debido a que no pueden desarrollar esta actividad dentro de la ciudad. También indicó que en algunos casos los vendedores llegan en vehículos que trasladan a varias personas, quienes luego se distribuyen por distintos sectores para ofrecer mercadería.

Respecto de las medidas que se aplican ante una reincidencia, Belli explicó que si una persona vuelve a ser detectada luego de haber sido retirada de la ciudad, se procede al decomiso de la mercadería. La medida se encuentra contemplada dentro de la Ordenanza 2715, que regula la venta ambulante.

Por último, el coordinador de Tránsito recordó que los vecinos pueden comunicarse al 431230, teléfono corporativo de la URB, incluso mediante mensaje, para informar sobre la presencia de vendedores ambulantes. Desde allí se puede dar aviso al área correspondiente y, cuando sea necesario, establecer comunicación con la Policía.