Bochas de San Martín:

Campeones en Serrano.

Este domingo 09 de Agosto, nuestros representantes participaron del Torneo Aniversario del Club Deportivo y Cultural Serrano, en la modalidad de Parejas de 3 Categoría, con tres equipos defendiendo los colores de San Martín.

1 Puesto: Agustín Heredia y Diego Sartori.

En la final, se impusieron 12 a 6, consagrándose campeones.

4 Puesto: Braian Peña Duarte y Julio Peña Duarte.

Y una gran noticia con este nuevo podio, Diego Sartori ascendió a 2 Categoría. ¡ Felicitaciones, Diego !.

¡ Seguimos creciendo, compitiendo y dejando bien alto al Cele !.