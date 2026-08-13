Se corriò la Fòrmula Nacional en Toay(La Pampa).
Fue el debut del marcosjuarense Bautista Della Santina a nivel nacional.
En la primera carrera:
1 RENZO SABATINI
2 BAUTISTA FACCIOLI
3 FABRICIO TOSELLI
4 BENJAMÌN SQUAGLIA FAURO SPORT
5 AGUSTÌN VELÀZQUEZ
6 ALEJANDRO GUTTLEIN
7 FRANCO MESCHINI
8 TOMÀS CAMPRA
9 SANTINO ROBERI
10 ALFONSO GRASSI FAURO SPORT
13 BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA
14 JOSÈ SÀNCHEZ TEAM DELLA SANTINA TICINO
En la 2 carrera:
1 TOMÀS CAMPRA
2 FRANCO MESCHINI
3 BAUTISTA FACCIOLI
4 BENJAMÌN SQUAGLIA FAURO SPORT
5 SANTINO ROBERI
6 AGUSTÌN VELÀZQUEZ
7 RENZO SABATINI
8 BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA
9 MILTON CUDINA
10 ALFONSO GRASSI FAURO SPORT
La pròxima fecha serà en Junìn el 06 de Septiembre.