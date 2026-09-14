Fùtbol: Liga Bellvillense:
Categorìa A: 6 Fecha del Torneo Clausura.
Horarios: 14:00 Cuarta Divisiòn.
16:00 Primera Divisiòn.
SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 2 SARMIENTO DE LEONES 1
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 BELL DE BELL VILLE 0
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 0
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Mièrcoles a las 20:00 horas Cuarta Divisiòn Primera Divisiòn: 22:00 horas.
RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 3
Categorìa B: Torneo Clausura.
5 Fecha de la Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 TALLERES DE BALLESTEROS 0
UNIÒN DE MORRISON 1 HURACÀN DE MORRISON 2
TALLERES DE BELL VILLE 1 CENTRAL DE BELL VILLE 0
7 Fecha de la Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 0
Gol de Santiago Ríos para la Villa Argentina.
LEONES 4 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 1
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 PROGRESO DE NOETINGER 0
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.
La tabla de posiciones es la siguiente: Categoría A: MATIENZO DE MONTE BUEY 11 Puntos, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 11, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 10, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 9, BELL DE BELL VILLE 9, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 9, SAN CARLOS DE NOETINGER 8, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 8, ARGENTINO DE BELL VILLE 6, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 4, RIVER PLATE DE BELL VILLE 3, SARMIENTO DE LEONES 3 Puntos.
Categoría B: Zona Uno: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 11 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 8, HURACÁN DE MORRISON 8, TALLERES DE BELL VILLE 6, CENTRAL DE BELL VILLE 5, UNIÓN DE MORRISON 1.
Zona Dos: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 15 Puntos, LEONES 13, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 10, PROGRESO DE NOETINGER 8, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 7, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4, FIRPO SA N MARCOS SUD 2.