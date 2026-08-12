Gimnasia Artìstica de Argentino:
El dìa sàbado 08 de Agosto estuvimos presentes en el Club Almafuerte de Inriville, donde se llevò a cabo el 3 Torneo de la Liga Asucega.
Nuestras gimnastas disfrutaron de una hermosa jornada llena de aprendizajes, desafìos y momentos compartidos, representando a nuestro club con muchìsimo entusiasmo y dedicaciòn.
Acompañaron a las niñas las Profes Julieta Aliscioni y Mònica Romero, quienes estuvieron presentes en cada momento, alentàndolas y acompañandolas en esta experiencia.
Pre Infantil:
Nivel 1:
SOL SOSA STANGONI por participaciòn.
Nivel 2:
CATALINA PENINGER 2 Puesto.
VALENTINA ALISCIONI 5 Puesto.
JUANA FOURNIER 8 Puesto.
PILAR TRUSENDI por participaciòn.
Nivel 3:
LISA BARAVALLE 4 Puesto.
RUFINA FONTANA 5 Puesto.
CATALINA LAMBERTUCCI 8 Puesto.
Federadas N 2:
MALENA LORENZO 1 Puesto general y 1 puesto en los cuatro aparatos.
Mini:
Nivel 1:
ISABELLA SGRAZZUTTI 1 puesto general y 1 puesto en viga.
Por Participaciòn:
AGUSTINA GARCÌA MIR.
PAULINA VILLARRUEL.
REGINA RODRÌGUEZ.
EMILIA OLIVA.
ISABELLA DI BIAGGI.
MILAGROS DE CONICK.
JOSEFINA ROLON.
Nivel 3:
MALENA BUSSANO 2 Puesto general y 1 Puesto en paralelas.
ANA VÀZQUEZ 3 Puesto.
Federadas N 2:
FIORELLA CAPUCCIO 1 puesto general y 1 puesto en los cuatro aparatos.
Pre Mini:
REGINA RAMELLA 9 Puesto.
PILAR BUSANO 10 Puesto.
Por Participaciòn:
MARTINA LAMBERTUCCI, ISABELLA RODRÌGUEZ, ANA BARAVALLE, ANGELA FRANCIONI, MATILDA BESSONE, LUCÌA KRAUSEN, ELENA RAVA.
Infantil:
Nivel 1:
AMPARO BORDA 5 Puesto general y 1 Puesto en suelo.
Federados N 2:
LOLA GASSMAN 1 Puesto general y 1 Puesto en los cuatro aparatos.
¡ Felicitaciones a todas nuestras gimnastas por su compromiso y por seguir creciendo en este hermoso deporte.
¡ Vamos siempre por màs !.