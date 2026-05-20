Hacienda:
Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 6465 Cabezas
Novillos Especiales Joven Màs de 430 kilos 3600,00 4600,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3800,00 5400,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3200,00 5300,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2100,00 3300,00
Vacas de Conserva Buena 1800,00 3500,00
Toros Especiales 2950,00 3320,00
Categorìa Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2700,00 4900,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 494 Cabezas
Novillos Livianos 4200,00 4550,00
Overos Negros 4000,00 4100,00
Novillitos Pesados 4500,00 4600,00
Vacas Buenas 2900,00 3370,00
Vacas de Conserva 2000,00 2600,00
Vaquillonas Livianas 4100,00 4500,00
Toros Buenos 3600,00 3750,00