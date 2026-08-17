Marcos Juàrez: Seis Detenidos y Secuestro de Cocaìna y Marihuana en Barrio Sur.

Una investigaciòn que se extendiò durante siete meses, permitiò desarticular una banda familiar dedicada a la comercializaciòn de estupefacientes en la ciudad de Marcos Juàrez.

A partir de denuncias anònimas recibidas en la lìnea 0800-888-8080, se llevaron adelante distintas medidas que culminaron con cuatro allanamientos y seis detenciones(Cuatro Hombres y Dos Mujeres Mayores de edad) vinculadas a la actividad ìlicita.

Las irrupciones se concretaron en inmuebles ubicados en calles Zeballos al 1200 y general Mansilla al 600 de Barrio Sur. Como resultado, se incautaron varias dosis de cocaìna y marihuana, $ 412.063, un revòlver calibre 22, una motocicleta y elementos relacionados con la instituciòn.

De acuerdo con la informaciòn reunida durante la causa, tres de los inmuebles eran utilizados como Puntos de venta, mientras que el restante funcionaba como lugar de guardado de sustancias. Ademàs, se estebleciò que en determinadas ocasiones realizaban entrega mediante la modalidad de delivery, y utilizando para ello la motocicleta secuestrada durante el operativo.

Por disposiciòn de la Fiscalìa de Marcos Juàrez, los detenidos fueron trasladados y quedaron a disposiciòn de la autoridad judicial interviniente, junto con la totalidad de los elementos secuestrados durante los procedimientos.

Fuente: FPA.