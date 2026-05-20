Mercado de Cereales de Rosario.

Precios de Pizarra 20 05 2026.

Trigo: 301400 Pesos por tonelada

Maìz: 256965

Sorgo: 272500

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 465000

Precios en el Disponible 20 05 2026

Trigo: U$s 215 para la entrega disponible y contractual. Junio U$s 225 y Julio U$s 230. U$s 225 para Diciembre como para Enero 2027.

Maìz: Por el disponible con descarga hasta el 29 de Mayo U$s 185, mientras que la entrega contractual U$s 183.

La descarga entre Mayo y Junio U$s 183, Julio U$s 181, Agosto U$s 183, Septiembre U$s 185, Octubre U$s 189, Noviembre U$s 190. La descarga entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 192. Para la entrega en Marzo y Abril 2027 U$s 192, Mayo 2027 U$s 191 y Junio 2027 USs 190.

Sorgo: U$s 195 para la entrega disponible hasta el 31 del corriente mes, mientras que las entregas entre Junio y Agosto U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La entrega disponible y contractual U$s 410, mientras que U$s 420 fue nuevamente la propuesta para este ùltimo tramo, aunque bajo condiciòn alto oleico. Las posiciones comprendidas entre Mayo y Septiembre U$s 410.

Soja: $ 460000 pesos por tonelada con entrega inmediata como para las fijaciones de mercaderìa.