Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 26 05 2026

Trigo: 292740 Pesos por tonelada

Maíz: 254000

Sorgo: 271830

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 460000

Precios en el Disponible 26 05 2026

Trigo: La oferta abierta por el disponible U$s 210. Julio y Agosto se ofertaron en U$s 220. Para la entrega en Enero U$s 220.

Maìz: U$s 180 para la entrega inmediata. El tramo contractual U$s 183. Mayo y Junio U$s 180. Julio y Agosto U$s 178 y U$s 180 respectivamente. Septiembre U$s 185, Octubre U$s 187, Noviembre U$s 188 y U$s 190 para la entrega entre Diciembre y Febrero 2027. La tira comprendida entre Marzo y Mayo 2027 U$s 191, Junio 2027 U$s 189 y Julio 2027 U$s 187.

Sorgo: U$s 190 para el tramo disponible. Mismo valor ofertado para las posiciones Junio, Julio y Agosto.

Girasol: U$s 420 para la entrega disponible y contractual. La tira comprendida entre Mayo y Septiembre U$s 420.

Soja: $ 460000 pesos por tonelada para entregas cercanas. Siendo este mismo valor el ofertado para las fijaciones de mercaderìa.