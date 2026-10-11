Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: NORMA D. CRISTINA CONTI(TITA).
Deceso: 10-10-2026.
Edad: 98 Años.
Sepelio: el dìa 10 de Octubre del 2026 a las 17:00 horas. Cementerio de General Roca.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: NORMA D. CRISTINA CONTI(TITA).
Deceso: 10-10-2026.
Edad: 98 Años.
Sepelio: el dìa 10 de Octubre del 2026 a las 17:00 horas. Cementerio de General Roca.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
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