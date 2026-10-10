Básquet de Argentino:

Anoche en el Gimnasio Aroón Gerchunoff, por la 12 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División Argentino de Marcos Juárez venció a Sportivo Rivadavia de San Genaro por 65 a 55.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 6, Benjamín Delfederico -, Emiliano Carpinetti 12, Pedro Serra -, Enzo Sarasola 4, Francisco Galván 3, Dante Dal Dosso 12, Juan Maggi -, Axel Gil 14, Maximiliano Dal Dosso 14 y .Federico Tuttolomodo -.

D. T: Claudio Sposetti A: Gonzalo Bujer P. F: Pablo Carrera.

Por Sportivo Rivadavia de San Genaro: Juan Piovan -, Lautaro Paglietta 10, Bautista Ruiz -, Alexis Mato 9, Lucas Salles 5, Julián Mendía 6, Gabriel Delbón 13, Francisco Zuccali 6, Nicolás Calligaris 6, Joaquín Hernández -, Ulises Gómez – y Julián Zuricaray -.

D. T: Hernando Salles A: Juan Calligaris.

1 Cuarto: 15-13 2 Cuarto: 31-23(16-10) 3 Cuarto: 40-38(9-15) y 4 Cuarto: 65-55(25-17).

Los jueces fueron: Diego Báez Padre y Ignacio Báez Hijo de Rosario.

D. T: Claudio Sposetti. A: Gonzalo Bujer P. F: Pablo Carreras.

En la próxima fecha Argentino visita a Adeo de Cañada de Gómez el miércoles 14 de Octubre.