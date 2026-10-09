FPA detuvo a una delivery de cocaìna y marihuana en Bell Ville.

Luego de un mes de tareas investigativas, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotràfico cerraron un punto de venta, aprehendieron a una narcomenudista de 42 años e incautaron estupefacientes en la ciudad de Bell Ville.

Bajo la directiva del Ministerio Pùblico Fiscal, se allanò una vivienda ubicad sobre calle Presidente Peròn al 100 de Barrio Rubèn Màrquez. En la misma, se secuestraron varias dosis de cocaìna y marihuana, dinero, una balanza digital, una motocicleta y elementos aparentemente de fraccionamiento de sustancias ilìcitas.

Para destacar, el punto de venta se encontraba a escasos metros de la escuela Primaria Arturo A. Matterson. Ademàs, la investigada realizaba delivery de estupefacientes en diversos barrios de la ciudad.

Finalmente, por disposiciòn de la titular de la Fiscalìa del Fuero de Lucha contra el Narcotràfico con asiento en la ciudad de Bell Ville, se trasladaron las evidencias y el detenido a sede Judicial por infracciòn a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.