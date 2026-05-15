Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Jueves 14 de Mayo:
Patín:
Primer Torneo Zonal de la Asociación de Patinadores Cordobeses
Lugar: Santa Rosa de Río Primero
Vóley Femenino Mayor(Locales):
vs. Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Liga AVSEC.
Viernes 15 de Mayo:
Básquet Mayor(Visitantes):
vs. Tenis Club Correa
Asociación Cañadense.
Sábado 16 de Mayo.
Fútbol Infantil(Locales)
vs. Talleres de Bell Ville
Liga Bellvillense.
Básquet Formativo(Visitantes):
vs. Almafuerte de Las Rosas
Asociación Cañadense.
Vóley Formativo:
Gran Prix General Sub 12 y Sub 16 en Justiniano Posse.
Liga AVSEC.
Natación:
Muestra interna Todas las categorías.
Tenis Adultos:
Torneo de Dobles.
Categorías 2 da, 3 ra, 4 ta y 5 Caballeros A, B, C, D Damas
Club San Martín de Marcos Juárez
Subsede en nuestras instalaciones.
Domingo 17 de Mayo:
Gimnasia Artística:
1 Torneo Promocional Federativo
Club Central Argentino de Río Cuarto.
Mini Vóley:
Encuentro en nuestras instalaciones.
Fútbol Mayor(Locales):
vs. Complejo de Justiniano Posse
Liga Bellvillense.
14:00 horas Cuarta División.
16:00 horas Primera División.
Tenis Adultos:
Continuación del Torneo de Dobles.
Subsede en nuestras instalaciones.