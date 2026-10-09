Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Bàsquet: Asociaciòn Cañadense Primera Divisiòn.
SPORTIVO A. C. LAS PAREJAS vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 09 de Octubre.
21:30 horas.
Cancha Sportivo A. C.
Lugar: Las Parejas.
Fùtbol Femenino: Fecha 7.
SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 09 de Octubre.
Cancha Central.
Hora: 22:15.
Gimnasia Artìstica:
¡ 5 Torneo Zonal !.
Sàbado 10 de Octubre
Club Juventud Unida de Camilo Aldao.
Desde las 08:00 horas.
Taekwondo:
¡ Curso Nacional CAT !.
Sàbado 10 de Octubre.
Lugar: Còrdoba.
Desde las 08:30 horas.
Bàsquet Femenino:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. TENIS CLUB CORREA
Sàbado 10 de Octubre.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
A las 13:00 horas.
Bàsquet Femenino:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO
Sàbado 10 de Octubre
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Hora: 14:30 horas.
Fùtbol Infantil: Fecha 10.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. TIRO FEDERAL
Sàbado 10 de Octubre.
Cancha Rodolfo Depetris
A partir de las 12:00 horas.
Fùtbol Senior:
Octavos de Final.
LEONES vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 10 de Octubre.
Cancha de Defensores de Juventud de Justiniano Posse.
Hora: 15:50 horas.
Fùtbol Mayor: Fecha 13 de la Categorìa B Liga Bellvillense.
LEONES vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 11 de Octubre.
Cancha de Leones.
Cuarta Divisiòn: 14:00 horas
Primera Divisiòn: 16:00 horas
Bàsquet Femenino:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
U 13: 14:00 horas.
U 17: 15:30 horas.