En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del área de Tránsito Municipal, Horacio Belli, se refirió a los episodios registrados el fin de semana en Marcos Juárez, donde se utilizó pirotecnia en partidos de fútbol pese a estar prohibida por ordenanza.

Los hechos se dieron, entre otros, en el encuentro entre Argentino y Sarmiento de Leones, lo que motivó la intervención de las autoridades.

“Todos saben que en Marcos Juárez está prohibida la pirotecnia”, afirmó Belli, quien explicó que la normativa fue comunicada a la Liga y a los clubes. De manera indirecta, sostuvo que no hay margen para el desconocimiento, ya que se colocaron carteles visibles en los accesos a todas las canchas.

El funcionario detalló que las bombas de estruendo y bengalas fueron arrojadas fuera del estadio, sobre calle Hermanos Fernández, en un momento de tensión hacia el final del partido. “Se hizo el acta de constatación con pruebas, videos y testigos, que ahora están en el Juzgado de Faltas”, precisó, y remarcó que la responsabilidad recae sobre las instituciones.

En ese sentido, Belli señaló que si bien se logró reducir estos hechos dentro de los estadios, todavía se registran episodios en sectores externos. Indicó además que las sanciones previstas son multas económicas, que serán determinadas por la jueza de Faltas según corresponda.

Asimismo, aclaró que no solo las bombas de estruendo están prohibidas, sino también las bengalas de humo, al tratarse de pirotecnia. También advirtió que en los eventos deportivos está prohibida la venta y el consumo de alcohol, aunque reconoció que su control resulta más complejo y que se han detectado maniobras para evadirlo.

Finalmente, Belli insistió en la necesidad de erradicar estas prácticas. “Vamos a seguir trabajando hasta que sea cero”, concluyó.