Básquet de Argentino:

¡ Formación, Aprendizaje y Pasión por el Básquet !.

Del 10 a 12 de Octubre, recibimos en el Club Argentino el Campus Facundo Sucatzky, una propuesta pensada para seguir formando y potenciando a nuestros chicos.

Con la participación del Profesor Silvio Barrionuevo, serán tres jornadas de aprendizaje, entrenamiento y experiencias compartidas junto a referentes del básquet.

Seguimos apostando a la formación y al reconocimiento de nuestros jugadores.

¡ Juntos por el crecimiento de nuestros chicos !.