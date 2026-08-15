Básquet de Argentino:

Por la 4 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense, en Primera División, en el Gimnasio Jorge Ferrero, Deportivo Norte de Armstrong venció 75 a 66 a Argentino de Marcos Juárez.

Por Deportivo Norte de Armstrong: Rizzotti 11, Leiva 14, Rovatti 14, Rossarola 4, Civriatti , Rojas 21, Vives 5 y Rodríguez 8.

D. T: Gino Mori.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 11, Enzo Sarasola 23, Dante Dal Dosso 12, Axel Gil 2, Maximiliano Dal Dosso 13, Benjamín Delfederico , Emilano Carpinetti 2, y Valentino Di Benedetto 3.

D. T: Claudio Sposetti.

1 Cuarto: 20-20 2 Cuarto: 34-35(14-15) 3 Cuarto: 52-57( 18-22) y 4 Cuarto: 75-66( 23-9).

En la próxima fecha Argentino recibe en el clásico a San Martín.