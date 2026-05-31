Bàsquet de Argentino:

Anoche por el Torneo Federal de Bàsquet, Argentino de Marcos Juàrez cayò ante Rosario Central por 66 a 69.

Por Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo 1, Benjamìn Delfederico -, Emiliano Carpinetti 11, Luca Feresin -, Enzo Sarasola 7, Tomàs Ercoli -,Dante Dal Dosso 7, Juliàn Marìn -, Juan Martìn Cesanelli -, Ignacio Zaffetti 19, Maximiliano Dal Dosso 21 y Tadeo Verbauwede -.

D. T: Miguel Bustos.

Por Rosario Central: Valentino Verdaro 6, Valentino Dallari -, Santiago Garcìa Facal 10, Andrès Montani -,Matìas Martìnez 9, Mauro Burgos 8, Juan Mecoli 5, Alejo Paoloni 11, Franco Baratti -, Franco Fernàndez 10, Alvaro Zabala -, y Simòn Martoccia 10.

D. T: Gustavo Sandrini Ayudante: Juan Arcari.

1 Cuarto: 16-15 2 Cuarto: 34-34(18-19) 3 Cuarto: 48-51(14-17) y 4 Cuarto: 66-69(18-18).

Los jueces fueron: Leandro Mozzoni y Mateo Dinamarca.

Comisionado Tècnico: Mariela Molina.

En el 3 x 3: Victoria de Argentino de Marcos Juàrez por 15 a 5.

Argentino con Bautista Comba, Francisco Galvàn, Noha Gòmez Campòn y Lautaro Holtz.

Rosario Central con Lucio Acosta, Lautaro Romero y Uriel Pereira.

La pròxima fecha del Federal serà el 7 de Junio en Marcos Juárez en el Gimnasio Arooòn Gerchunoff donde Argentino de Marcos Juárez se cruzará ante Rosario Central al mejor de 3 Partidos.

El 10 de Junio y el 11 de Junio seràn las fechas en Rosario.