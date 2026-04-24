Básquet de Argentino.
Anoche por la Asociación Cañadense de Básquet por la 8 Fecha, en Primera División, Argentino de Marcos Juárez venció por 68 a 58 a Sarmiento de Cañada de Gómez.
Por Argentino de Marcos Juárez: Ignacio Zaffetti 6,Enzo Sarasola 10, Emiliano Carpinetti -, Pedro Boccardo 15, Maximiliano Dal Dosso 13, Pablo Andrés Renzi -, Agustín Avalos 2, Tomás Ercoli 2, Dante Dal Dosso 4, Julián Marín 6, Bautista Comba -, y Tadeo Verbauwede 10.
D. T: Miguel Bustos.
Por Sarmiento de Cañada de Gómez: Agustín Truant , Santino Pievarolli -, Joaquín Tortolisi -, Alejo Vesprini 7, Valentín Beltramone 17, Augusto Frontera 2, Pablo Rodríguez 9, Santiago Sola 16, Ezequiel Gerbaudo -, Paulo Moretto -, Agustín Carasso 2, y Agustín Alegro 5.
D. T: Andrés Scipioni
1 Cuarto: 27-16 2 Cuarto: 46-30(19-14) 3 Cuarto: 57-50(11-20) y 4 Cuarto: 68-58(11-8).
Los jueces fueron: Raúl Gasca y Leonardo Contreras de Cañada de Gómez.