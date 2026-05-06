Básquet de San Martín:

¡ Convincente actuación del Gaucho y Liderazgo !

San Martín venció a su escolta Atlético Carcaraña por un contundente 94 a 62 en un Partido donde el Cele manejo desde el inicio al fin, sin darle opciones a su rival. Sobresalieron varios jugadores, Molina 19(15 en el Primer Cuarto), Alderete y Eydallin con 14, Evangelista 12 y Espíndola 9, teniendo muchos minutos todo el Plantel.

El equipo de Pierdominici, volvió a ganar nuevamente, esta vez frente a su seguidor y se afirma como Puntero e invicto de la Cañadense.

Por San Martín de Marcos Juárez: Mateo Grosso 3, Leandro Graef 9, Genaro Ceballos -, Ignacio Cuesta 4, Francisco Secco 5, Marco Espíndola 9, Luis Alderete 14, Matías Bonavía 5, Nicolás Eydallin 14, Agustín Barros -, Juan Pablo Evangelista 12, y Germán Molina 19.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Cremería de Carcaraña: Franco Giachetti 5, Mauro Morales 10, Benjamín Paoloni -, Gastón Turraca 13, Alejo García 4, Tomás Astivia 1, Matías Hofer -, Tobías Bahon 6, Fernando Guillen 8, Bautista Beccacece 3, y Enrique Hames 12.

D. T: Federico Giulianelli.

1 Cuarto: 31-16 2 Cuarto: 52-36(21-20) 3 Cuarto: 74-54(22-18) y 94-62(20-8).

Los jueces fueron: Hernán Pérez y Héctor Romero.

El próximo compromiso del Gaucho por la Cañadense será el próximo viernes 8 de Mayo en Armstrong frente a Norte a las 21:30 horas.