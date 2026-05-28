Bàsquet de San Martìn:
Anoche por el Torneo Federal de Bàsquet, en el Gimnasio Leonardo Gutièrrez, San Martìn de Marcos Juàrez cayò ante Temperley de Rosario por 67 a 74.
Por San Martìn de Marcos Juàrez: Leandro Graef 7, Bautista Rodrìguez ., Valentino Carmona 12, Ignacio Cuesta 8, Francisco Secco -, Marco Espìndola 7, Matìas Bonavia 14, Nicolàs Eydallin 1, Mateo Grosso -, Agustìn Barros 1, Juan Pablo Evangelista 3, y Germàn Molina 14.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Temperley de Rosario: Facundo Arrua -, Augusto Capra 3, Lucas Filippelli -, Gastòn Fredes 13, Luca Amigo 21, Santiago Rodrìguez -, Santiago Garcìa Cano 3, Gregorio Traglia 14, Nicolàs Callejòn -, Nicolàs Boixader 20, Bautista Ordoñez Ponce -, y Mateo Teglia -.
D. T: Mariano Junco.
1 Cuarto: 17-20 2 Cuarto: 30-39(13-19) 3 Cuarto: 51-54(21-15) y 4 Cuarto: 67-74(16-20).
Los jueces fueron: Matìas Acuña y Pedro Villarreal de Cañada de Gòmez.
Comisionado Tècnico: Hèctor Romero de Cañada de Gòmez.