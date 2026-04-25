Básquet de San Martín:
¡ El Gaucho no dejo dudas en Salto Grande !.
San Martín a pesar de la incertidumbre si se postergaba o no el Partido, fue con todo su Plantel(juega hoy por el Federal) y le ganó de forma contundente a Provincial de Salto Grande por 113 a 38 en un Partido que no hubo equivalencias en ningún momento del mismo, sobresalieron varios encestadores, Graef 20, Molina 19, Secco 17 y Evangelista 15, teniendo un goleo repartido en el resto de los jugadores.
El equipo de Perdominici, se encuentra cada vez más cómodo y solido con su juego y continua firme en los dos torneos, Puntero e invicto en la Cañadense y en el lote de arriba del Federal.
Provincial de Salto Grande: Skupien -, Di Salvo -, Capitani M. 8, Mendoza 11, Borges 12, Quiroga 3, Zitta -, Teyssandier 1, González 3 y Franco -.
D. T: Pizzonia P.
San Martín de Marcos Juárez: Mateo Grosso 2, Leandro Graef 20, Germán Molina 19, Ignacio Cuesta 5, Francisco Secco 17, Marco Espíndola 5, Luis Alderete 5, Juan Pablo Evangelista 15, Matías Bonavía 4, Nicolás Eydallin 7, Agustín Barros 9, y Bautista Rodríguez 5.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
El Gaucho tendrá su próximo compromiso por el Federal hoy sábado 25 de Abril a las 21:00 horas de local recibiendo a Náutico de Rosario.