Bàsquet de San Martìn:

¡ Triunfo y Punta en soledad para el Gaucho !.

San Martín logró una merecida como trabajada victoria frente a Sportivo Las Parejas por 76 a 64, en un Partido donde prevaleció en el juego durante el desarrollo y le permite estar en la cima de las Posiciones del Torneo de la Cañadense.

Con un terrible Partido de Matías Bonavia con 20 tantos(7/9 en tiros de 2, 6/8 tiros libres, 4 rebotes, 2 asistencias y 31 de valoración) el equipo de Pierdominici tuvo la iniciativa, logrando imponer su juego en varios momentos, donde se destacaron aparte del mencionado Bonavia, Eydallin con 14(3/5 Triples), Evangelista 11 y Espíndola 8.

Por San Martìn de Marcos Juàrez: Mateo Grosso -, Leandro Graef 4, Bautista Rodrìguez -, Ignacio Cuesta 6, Francisco Secco 5, Marco Espìndola 8, Valentino Carmona 5, Matías Bonavia 20, Nicolás Eydallin 14, Bautista Kloster D»eramo -, Agustín Barros 3 y Juan Pablo Evangelista 11.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Sportivo Las Parejas: Joaquìn Obregòn 13, Tomàs Bruscagin 15, Juan Baratti -, Franco Davies 2, Santiago Schuvarz 17, Alejandro Pascual -, Lautaro Araya -, Giuliano Trombettoni -, Luciano Silvestrini 10, Federico Pizzonia 4, Lucio Altina – y Ignacio Desch 3.

D. T: Federico Yema.

1 Cuarto: 17-18 2 Cuarto: 35-32(18-14) 3 Cuarto: 59-49(24-17) y 4 Cuarto: 76-64(17-15).

Los jueces fueron: Pablo Di Tomasso y Pedro Villarreal.

Se vienen dos compromisos de importancia para el Gaucho el miércoles 27 recibe a Temperley por la Liga Federal y el viernes 29 visita a Campaña por la Cañadense cerrando ambas etapas clasificatorias.