Anoche por la Liga Federal de Básquet, en el Gimnasio Leonardo Gutiérrez, San Martín de Marcos Juárez venció en el Clásico de la Ciudad a Argentino de Marcos Juárez por 67 a 65.
Por San Martín de Marcos Juárez: Leandro Graef 6, Bautista Rodríguez Begil -, Juan Sbaffi -, Ignacio Cuesta 15, Francisco Secco -, Marco Espíndola 5, Luis Alderete 7, Matías Bonavía 14, Nicolás Eydallin 3, Agustín Barros 3, Juan Pablo Evangelista 5 y Germán Molina 9.
D. T: Esteban Pierdominici. A.T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 8, Benjamín Delfederico -, Emiliano Carpinetti 2, Luca Feresin -, Enzo Sarasola 13, Pablo Andrés Renzi 8, Tomás Ercoli 5, Julián Marín 8, Juan Cesanelli -, Ignacio Zaffetti 7, Maximiliano Dal Dosso 8, y Tadeo Verbauwede 6.
D. T: Miguel Bustos.
1 Cuarto: 23-16 2 Cuarto: 41-37(18-21) 3 Cuarto: 58-57(17-20) y 67-65(9-8).
Los jueces fueron: Aitor Aramayo y Tiago Coso de Rosario.
Comisionado Técnico: Pablo Di Tomasso de Cañada de Gómez.