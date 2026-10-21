Club San Martìn:

Asamblea General Ordinaria el 21 de Octubre a las 19:30 horas.

Convocatoria:

Club Atlètico Biblioteca y Mutual San Martìn de Marcos Juàrez.

El Club Atlètico, Biblioteca y Mutual San Martìn convoca a todos sus socios a Asamblea General Ordinaria(Artìculo 38: del estatuto) a realizarse en la sede social de la Instituciòn, sita en calle Alem Nª 671 de la ciudad de Marcos Juàrez, Departamento del mismo nombre, Provincia de Còrdoba, el dìa veintiuno(21) de Octubre de 2026 a las 19:30 horas, a los efectos de tratar el siguiente:

Orden del dìa:

1 Designaciòn de dos asambleìstas para que suscriban, conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta de Asamblea.

2 Lectura, consideraciòn y aprobaciòn del balance general, como tambièn aprobaciòn de la cuenta de recursos y gastos, memorìa e informe de la Junta Fiscalizadora referido al ejercicio cerrado el 31/03/2026.

3 Consideraciòn de los motivos por los cuales:

Se realiza fuera de tèrmino la asamblea general ordinaria.

4 Consideraciòn y aprobaciòn de Subdivisiòn del inmueble Matrìcula 1668071 de Propiedad de la Instituciòn a efectos de la ampliaciòn del Loteo sito en el Solar Henry Dellarossa.

El quòrum serà de la mitad màs uno de los asociados con derecho a participar, en caso de no alcanzar este nùmero a la hora fijada, la asamblea podrà sesionar vàlidamente, 30 minutos despuès con los socios presentes cuyo nùmero no podrà ser menor al de los miembros de los òrganos Directivos y de Fiscalizaciòn.