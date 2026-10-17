Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Fecha 11 del Torneo Clausura.

Horario: 15:00 Cuarta División

17:00 Primera División

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

ARGENTINO DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES

Trasmitimos por la Red Panorama desde las 16:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata

RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. BELL DE BELL VILLE

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN

Categoría B:

10 Fecha del Torneo Clausura.

Zona Uno:

HURACÁN DE MORRISON vs. UNIÓN DE MORRISON

CENTRAL DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BELL VILLE

TALLERES DE BALLESTEROS vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

Zona Dos:

14 Fecha del Torneo Clausura.

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. LEONES

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ

PROGRESO DE NOETINGER vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

Libre: Centro Deportivo Roca.