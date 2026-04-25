Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: Fecha 9 del Torneo Apertura
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Operador Bernardo Barovero Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
BELL DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Categoría B: 9 Fecha del Torneo Apertura.
Zona Dos:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. CENTRAL DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BALLESTEROS vs. UNIÓN DE MORRISON
Libre: HURACÁN DE MORRISON.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Libre: LEONES.