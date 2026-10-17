Fútbol: Liga Bellvillense:

Huracán de Morrisón en la Categoría B, Sarmiento de Leones en la Categoría A y Defensores de San Antonio de Litín sufrieron la quita de 3 puntos cuando termine la etapa clasificatoria del Torneo Clausura por incidentes.

El primera en sufrir el descuento de 3 puntos fue Huracán de Morrison en el partido ante Def. de Juventud de Justiniano Posse.

El segundo en sufrir el descuento de 3 Puntos fue Sarmiento de Leones en el partido ante San Carlos de Noetinger.

El tercer en sufrir el descuento de 3 Puntos fue Defensores de San Antonio de Litín ante Defensores de San Marcos Sud.

Los 3 perdieron sus partidos y fueron multados por el Tribunal de Disciplina.