Hockey del Club Atlètico Municipal:

Por la 4 Fecha de la Asociaciòn de Hockey del Litoral Lìnea B, el Club Atlètico Municipal jugò ante Provincial B de Rosario.

En Primera: Victoria por 1 a 0 con gol de Estefanìa Surbera. Giuliana Bottacìn tuvo un penal que fue atajado por la arquera de Provincial B de Rosario.

En Reserva: Derrota por 3 a 5 con goles de Camila Aguirre, Sofìa Viviani y Estefanìa Surbera.

En Sub-19: 0 a 0.

En Sub-16: 0 a 3.

En Sub-14: 0 a 2.

En Sub-12: 0 a 5.

En la pròxima fecha el CAM el lunes jugarà en Rosario ante Newell»s A y el sàbado pròximo ante Los Caranchos en Rosario.