Maratón Ciudad de Marcos Juárez:
¡ Sumate como colaborador de la Maratón y participa de un sorteo por una estadía en Carlos Paz !.
Te invitamos a vivir una mañana diferente el próximo 25 de Octubre, a partir de las 08:00 horas, siendo parte de este gran evento deportivo.
! En qué podés colaborar !.
Banderillero.
Puestos de Hidratación.
Entrega de frutas.
Entrega de medallas.
¡ Tu kit de colaborador incluye !.
Remera exclusiva de colaborador
Agua
¡ Y tercer tiempo para compartir entre todos !.
Además, por sumarte, ¡ Participás de un sorteo por una estadía en Villa Carlos Paz !.
Contactanos al 3472 532848 y sumate a esta gran experiencia.
¡ Te esperamos para vivir juntos una mañana llena de deporte, energía y compañerismo !.