Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 12 05 2026

Trigo: 296000 Pesos por tonelada

Maìz: 262000

Sorgo: 276500

Girasol: 580650

Soja: 450000

Precios en el Disponible 12 05 2026

Trigo: El disponible U$s 215, Junio U$s 225, Julio U$s 230. Para la entrega Diciembre U$s 230 y Enero U$s 235.

Maìz: El tramo disponible se ofreciò U$s 187 con la entrega contractual U$s 190. Este mismo valor se propuso para la entrega en Junio-Julio U$s 187. Se ofrecieron U$s 186 para Agosto. Septiembre U$s 190, para Octubre-Noviembre U$s 192 y para Diciembre-Enero y Febrero U$s 195. Para la descarga entre Marzo y Abril U$s 193, Mayo U$s 192 y Junio U$s 190.

Sorgo: Para la oferta abierta para el tramo disponible U$s 200.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para la entrega contractual se ofertaron U$s 420, aunque solo para mercaderìa con condiciòn alto oleico. Mientras que la entrega entre Mayo y Julio U$s 410.

Soja: $ 455000 para la entrega inmediata como para las fijaciones de mercaderìa.