Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 21 10 2026

Trigo: 344100 Pesos por tonelada

Maíz: 279000

Sorgo: 288040

Girasol: Estimativo 803480

Soja: 550000

Precios en el Disponible 21 10 2026.

Trigo: Para la entrega disponible U$s 215. Noviembre U$s 212, Diciembre U$s 210.

Maìz: El disponible U$s 183. La entrega contractual U$s 186. Para Noviembre U$s 186 o $ 285000 pesos por tonelada en moneda local. Diciembre U$s 188, Enero y Febrero 2027 U$s 190, Marzo 2027 U$s 190, Abril 2027 U$s 188, Mayo U$s 187, Junio 2027 U$s 185, Julio 2027 U$s 185.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Para la entrega disponible U$s 185.

Girasol: U$s 530 para la entrega del 23 al 29 de Octubre y en U$s 480 para Diciembre, Enero y Febrero. Para estos ùltimos meses, el Alto Oleico se sostuvo en U$s 500.

Soja: Se ofrecieron $ 560000 pesos por tonelada para la entrega disponible bajo condiciòn sustentable y para las fijaciones. Este mismo valor se propuso para las descargas en Noviembre y Diciembre, bajo especificaciones EPA/EUDR y 2BSVS.