Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 23 04 2026

Trigo: 273800 Pesos por tonelada

Maìz: 260110

Sorgo: 266960

Girasol: 554445

Soja: 430000

Precios en el Disponible 23 04 2026

Trigo: Para la entrega disponible U$s 200, mismo nivel que para el tramo contractual. Mayo U$s 200, Junio U$s 205 y Julio U$s 210. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 215.

Maìz: Para la entrega disponible y contractual U$s 188. Mayo U$s 188. Junio U$s 186 y Julio-Agosto U$s 183. Para Septiembre-Octubre U$s 187, Diciembre, Enero y Febrero U$s 190. Marzo/Abril 2026/2027 U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Para la entrega inmediata U$s 190, Mayo U$s 197. Los tramos Junio y Julio U$s 200, y Agosto U$s 195.

Girasol: El tramo contractual U$s 415, al tiempo que se ofertaron U$s 420 para este mismo segmento, aunque solo para la condiciòn alto oleico. Mayo U$s 415, Junio U$s 405. La entrega entre Julio y Septiembre U$s 410.

Soja: $ 420000 pesos por tonelada para la entrega disponible y fijaciones. No obstante, en el registro oficial SIO-Granos, se relevaron negocios en torno a $ 430000 pesos por tonelada para entregas hasta fin de mes.