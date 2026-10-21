Nataciòn de Argentino:

¡ Gran Fiesta de Nataciòn en casa !.

El sàbado 17 de Octubre celebramos nuestra Muestra Anual y el balance no puede ser mejor màs de 50 chicos de nuestra escuelita(de 3 a 17 años) compartieron el agua y la pasiòn por este deporte junto a las delegaciones de San Martìn y Leones.

Fue una jornada marcada por la superaciòn y el crecimiento.

Desplazamientos y patada crol/espalda para los màs chiquitos.

Pruebas de 25, 50 y hasta 100 metros combinados para dos grupos avanzados.

Gracias infinitas la Subcomisiòn por la impecable gestiòn del encuentro y, fundamentalmente, a cada mamà, papà y Familia: Preparar la mochila cada semana, acomodar horarios y estar al pie del cañon es el verdadero motor para que ellos brillen.

¡ Orgullosos de cada avance y de seguir creciendo juntos !.