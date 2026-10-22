Nataciòn de San Martìn:

Nueva Experiencia para nuestros pequeños delfines.

El sàbado 17 de Octubre, nuestros nadadores participaron de un nuevo torneo de nataciòn en el Club Argentino.

Una hermosa jornada de aprendizaje, diversiòn y compañerismo, compartiendo la pasiòn por la nataciòn y sumando nuevas experiencias.

¡ Felicitaciones a nuestros pequeños delfines por seguir creciendo y disfrutando de este hermoso deporte !.

¡ Orgullo Celeste en el Taekwondo !.

Nuestros representantes participaron de la Ediciòn Patu 12, realizada en el Cenard(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en la ciudad Autònoma de Buenos Aires.

CATALINA VERGANI, MEDALLA DE BRONCE.

FELIPE VALES, participaciòn en la modalidad kiorugui.

Acompañaron a nuestros deportistas los coaches Wàlter y Lucrecia Busano, guiàndolos en esta experiencia de aprendizaje y crecimiento deportivo.

¡ Felicitaciones a Cata, Felipe y a todo el equipo por representar nuestros colores y seguir creciendo en este hermoso deporte !.