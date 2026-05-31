Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: LUIS ANGEL VESCE.

Edad: 88 Años.

Sus restos seràn sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el dìa domingo 31 de Mayo a las 10:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: JORGE OMAR BIAGIOLA.

Edad: 69 Años.

Deceso: 30-05-2026.

Sus restos seràn sepultados el domingo 31 de Mayo a las 17:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: MARÌA MANUELA ARAYA.

Edad: 87 Años.

Sus restos seràn trasladados a Crematorio el dìa sàbado 30 de Mayo a las 12:00 horas.

Servicio: COYSPU.