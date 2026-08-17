Necrològicas:

En Noetinger:

Falleciò: PAULA ANDREA SAGRIPANTTI.

Deceso: 15-08-2026.

Edad: 46 Años.

Sepelio: El dìa domingo 16 a las 11:30 horas.

Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.

En Noetinger:

Falleciò: CAROLA LUCÌA TEODORI.

Edad: 89 Años.

Acompañamos a la familia en su dolor, e informamos que sus restos son velados en nuestras salas velatorias.

El sepelio està programado para las 10:00 horas de este domingo 16 de Agosto en el Cementerio Local.

Servicio: Cooperativa de Noetinger.