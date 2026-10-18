Rugby del CAM:
A la Final.
Nuestra Primera venciò 31 a 10 a C. A. Carcaraña y se clasificò nuevamente a la Final de la Copa de Oro del Torneo Desarrollo.
Final vs. Talleres de Arroyo Seco.
Sàbado 31 de Octubre.
Sede y Horario a confirmar.
Rugby del CAM:
A la Final.
Nuestra Primera venciò 31 a 10 a C. A. Carcaraña y se clasificò nuevamente a la Final de la Copa de Oro del Torneo Desarrollo.
Final vs. Talleres de Arroyo Seco.
Sàbado 31 de Octubre.
Sede y Horario a confirmar.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.