Rugby del Club Atlético Municipal:

Ayer nuestros juveniles participaron en Casilda de la Segunda Fecha del Torneo Desarrollo Juvenil M 1 y M 2 Nivel Desarrollo.

En M 2; los chicos se quedaron con el encuentro tras ganar sus dos Partidos.

En M 1, obtuvieron una victoria y una derrota.

La jornada la compartimos junto a la Cañada Rugby y Larriviere de Las Parejas.

Además, agradecemos a Larriviere por el material aportado durante la jornada.

Jornada de Fortalecimiento Deportivo y Proyección Institucional.

El miércoles vivimos una jornada de trabajo y reflexión junto a entrenadores, preparadores físicos y managers de rugby y hockey del club.

Fue un espacio muy positivo para compartir ideas, analizar el Presente de ambas disciplinas y seguir proyectando el crecimiento deportivo e institucional del CAM.

Agradecemos a Javier Gómez, Martín Liotta, Fabián Pellegrino y Gustavo Liotta por su participación y aporte durante la charla.