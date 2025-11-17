Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 18 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un principio de incendio de un vehículo que estaba ocurriendo en zona céntrica, más específicamente entre las calles Alem y Pasaje O’Higgins.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta marca Ford comenzó a prenderse fuego.

Al llegar los bomberos, la situación había sido controlada por los vecinos, por lo que realizaron las tareas de enfriamiento en el lugar.

No hubo heridos. Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.