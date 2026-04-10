Arte en la Estaciòn:
Presentaciòn del Libro.
Lenta Lluvia de Glicinas de Silvia Botallo.
Poesìa, Arte Visual, y Mùsica.
Viernes 10 de Abril a las 19:30 horas.
Casa de la Cultura.
SUM de la Casa de la Cultura, San Luis 16.
Museo Ciudad de Marcos Juàrez:
La Mujer y su Protagonismo.
Viernes 10 de Abril 20:00 horas.
Noche de Homenajes.
Artistas Invitados.
Silvina Vàzquez y Valeria Conde.
San Martìn 565.
Arte en la Estaciòn:
Domingo 12 de Abril 19:30 horas.
Banda de Rock Emboscada Tributo a Fito y Ceratti.
Sum de la Casa de la Cultura, San Luis 16.